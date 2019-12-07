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أشرف حكيمي يقرر العودة إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
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أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
علي ماهر حلمي
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قرر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني المعار من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني العودة إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تنتهي إعارته في صيف 2020 ويحق له العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.


وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن اشرف حكيمي سينافس على مركز أساسي في ريال مدريد الموسم المقبل على الرغم من وجود داني كارفاجال حيث يستطيع النجم المغربي اللعب في أكثر من مكان في خط الدفاع ولن يدخل أشرف حكيمي في منافسة مع كارفاخال فحسب بل ستكون هناك حالة من الترقب بين العديد من لاعبي ريال مدريد بسبب قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن والأجنحة وهذا ما أظهره مع النادي الألماني.


يذكر أن المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي قد انضم لصفوف نادي بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية خلال عام 2018 لمدة موسمين وهو الآن يلعب الموسم الثاني مع النادي الألماني حيث تطور وقدم أداء مميز لفت أنظار العديد من الأندية له وستنتهي فترة إعارة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في صيف عام 2020 وسط توقعات بعودته إلى نادي ريال مدريد بعد أن خطف الأنظار مؤخراً بمستواه القوي.
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الكلمات المفتاحية

لاعبي ريال مدريد أشرف حكيمي

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