أشرف حكيمي يقرر العودة إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية

قرر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني المعار من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني العودة إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تنتهي إعارته في صيف 2020 ويحق له العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.







وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن اشرف حكيمي سينافس على مركز أساسي في ريال مدريد الموسم المقبل على الرغم من وجود داني كارفاجال حيث يستطيع النجم المغربي اللعب في أكثر من مكان في خط الدفاع ولن يدخل أشرف حكيمي في منافسة مع كارفاخال فحسب بل ستكون هناك حالة من الترقب بين العديد من لاعبي ريال مدريد بسبب قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن والأجنحة وهذا ما أظهره مع النادي الألماني.