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مارجو روبي تبدأ الترويج لفيلمها الجديد Birds of Prey

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت النجمة الكبيرة مارجو روبي، في مؤتمر جماهيري بالبرازيل ضمن الحملة الترويجية لفيلمها الجديد Birds of Prey.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور مارجو بالمؤتمر، الذي حضره عدد كبير من عشاق شخصيتها بالفيلم بمدينة ساو باولو.

وتعون مارجو بفيلم Birds of Prey، لشخصية "هارلي كوين" المستوحاة من القصص المصورة لشخصيات DC، التابعة لعالم أبطال "باتمان" وسوبرمان"، وشخصية "الجوكر".

وتعتبر شخصية "هارلي كوين" الحبيبة المقربة لشخصية جوكر في أحداث القصص المصورة، وهو ما سبق وقدمته مارجو في فيلم SUICIDE SQUAD.

تحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.

ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.

وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.

ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.

وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.

وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.

ومن بعدها، ظهرت شخصية الجوكر من جديد على الشاشة الصغيرة عام 2002، عبر مسلسل Birds of Prey، الذي بثت حلقاته حتى عام 2003، وجسد شخصية الجوكر في هذا العمل، "روجر ستونبرنر"، غير أن النجم "مارك هامل" هو أيضا الذي قام بالأداء الصوتي للشخصية.

وفي عام 2008، عادت شخصية جوكر للظهور على الشاشة الفضية من جديد، عبر النجم الراحل هيث ليدجر، الذي قدم الشخصية في أداء لن ينسى، حصد عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد، وذلك بفيلم The Dark Knight، الذي كان من بطولة النجم كريستيان بيل والنجم مورجان فريمان والنجم جاري أولدمان.

وفي عام 2014، عادت الشخصية للشاشة الصغيرة من جديد، في المسلسل الناجح Gotham الذي استمر عرضه حتى عام 2019، وجسد الشخصية النجم الشاب "كاميرون مونهان".

وفي عام 2016، ظهرت شخصية الجوكر على الشاشة الفضية من جديد، عبر النجم جاريد ليتو الذي جسدها ضمن أحداث فيلم "سويسايد إسكواد" الذي شارك في بطولته النجم ويل سميث والنجمة مارجو روبي والنجمة فايولا ديفيس وكارا دالفين.

وذلك حتى ظهور خواكين فينيكس في شخصية جوكر من جديد في فيلمه الجديد الذي يطرح للعرض للجماهير خلال شهر أكتوبر القادم بعام 2019 الجاري.

ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "فينيكس"، النجم الكبير "روبرت دي نيرو" و"زيزا بيتز"، و"فرانسيس كونوري"، ويعرض بالمهرجان ضمن المسابقة الرسمية.
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