الأهلي يمنح مهاجمه فرصة أخيرة

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للنادي الأهلى ينوي منح مهاجمه المغربي وليد أزارو فرصة أخيرة حتى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.







وسيخضع أزارو للإختبار من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري، لتحديد مدى أحقيته بالإستمرار داخل القلعة الحمراء من عدمه.





وافادت التقارير أن فايلر غير مقتنع بقدرات أزارو التهديفية والهجومية، ولا يرى فيه المهاجم الأساسي في النادي الأهلى، لكنه سيقوم بمنح اللاعب فرصة خلال المباريات القادمة، قبل إتخاذ القرار ببيعه في يناير، في حالة عدم إستعادة مستواه المعهود..





وبرهن فايلر على وجهة نظره، بعد الإعتماد على أزارو أساسياً، حيث يفضل عليه فايلر المهاجم النيجيري جونيور أجايي.





وتدور داخل أروقة النادي الأحمر بعض الأخبار حول رغبة الأهلي في ضم مهاجم جديد للفريق، وتدور الترشيحات بين الجزائري بغداد بونجاح والسوري عمر السومة.