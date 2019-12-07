Advertisements
Advertisements
Advertisements

29 إصابة تهدد موسم ريال مدريد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
Advertisements
هازارد
هازارد
عبدالقادر عرابي
Advertisements
تواصلت الأخبار السيئة على معسكر نادي ريال مدريد الإسباني، بتأكد غياب الثلاثي البرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل والبلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة الفريق الهامة أمام نادي برشلونة الإسباني في كلاسيكو الأرض المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري.


ووصل ريال مدريد للإصابة رقم 29 في صفوفه هذا الموسم، طالت 16 لاعباً فقط، وذلك في فترة قدرها أربعة أشهر فقط، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.


وأضافت التقارير أن ريال مدريد تعرض لما يقارب 50 إصابة، تعرض لها 23 لاعباً.


وأفلت عدة لاعبين من جحيم الإصابات الذي ضرب النادي الملكي، وهم كاسيميرو وكريم بنزيما وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وألفارو أودريوزولا وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز وداني كارفاخال.


ويمتلك ريال مدريد السجل الأسوأ في الإصابات بين أندية المقدمة في الليجا، حيث تعرض 15 لاعباً في صفوف برشلونة لـ 22 إصابة، بينما واجه 8 لاعبين في أتليتيكو مدريد لحوالي 12 إصابة.


ويستضيف نادي ريال مدريد فريق إسبانيول غداً السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني بملعب سانتياجو برنابيو.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف خلف المتصدر برشلونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد لاعبي ريال مدريد داني كارفخال

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 11 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 12 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 12 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد مهدد بخسارة 5 لاعبين أمام إيبار

مودريتش يكسر هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

بشرة خير لريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

مفاجآت في قائمة ريال مدريد.. زيدان يستبعد 7 لاعبين

الكشف عن قائمة ريال مدريد في معسكر كندا

7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status