تشكيلة إضطرارية لريال مدريد أمام إسبانيول

يلتقي ظهر الغد السبت 7 ديسمبر، فريقي ريال مدريد مع ضيفه إسبانيول، في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.





ويعاني ريال مدريد من عديد الإصابات،كان آخرها الثلاثي مارسيلو و إيدين هازارد وجاريث بيل، الذي من المتوقع غيابهم أيضاً عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، والمقرر يوم 18 ديسمبر الجاري.





تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إسبانيول



وفي ضوء تلك الغيابات، سيضطر الفرنسي زين الدين زيدان لإجراء عدة تغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة إسبانيول، لذلك من المتوقع أن يبدأ زيدان المباراة بالإسماء الأتية:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا



خط الدفاع: داني كارفخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي



خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – كاسيميرو – إيسكو



خط الهجوم: كريم بنزيما – رودريجو جوس.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع برشلونة وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل نادي إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.