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4 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة "أول يوم في البعد" (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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اقتربت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، من تحقيق 4 ملايين مشاهد، منذ طرحها في 24 نوفمبر الماضي.

وحققت الأغنية التي طرحها الهضبة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن أكثر من 3,782,463 مشاهدة.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

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