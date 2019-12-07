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دورتموند يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد وبرشلونة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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بروسيا دورنوتد
بروسيا دورنوتد
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية ألماني أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يتصدر الآن سباق التوقيع مع مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب النرويج "إيرك هالاند" في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن النادي الألماني سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد هالاند، والبالغ 20 مليون يورو، لإقتناص اللاعب في يناير المقبل.

ويعد صاحب الـ 19 عاماً هدفاً أساسياً للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي والعديد من الأندية الأخرى.

وأضافت بيلد أن هالاند يفكر في الإنتقال لدورتموند أولاً، كمحطة قبيل إنتقاله لأحد كبار أوروبا، في ظل قدرة النادي الألماني على صقل المواهب كما حدث مع عثمان ديمبلي وروبيرت ليفاندوفيسكي وماركو ريوس وبيير إيمريك وباميانج وغيرهم.

وكان والد اللاعب ألف هالاند قد صرح في وقت سابق لرغبة إبنه في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن اللاعب قد يغير وجهته خلال الفترة القادمة.

وأظهر هالاند مستوى لافت خلال هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف في مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا ، من ضمنها هاتريك في مرمى جينك البلجيكي في دور المجموعات. جعلته ثاني هدافي البطولة بعد نجم بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفيسكي الذي يحتل صدارة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد بروسيا دورتموند برشلونة

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