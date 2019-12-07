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برشلونة يلجأ لنجمه للتعاقد مع بديل سواريز

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلاً للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي قد ينتقل للدوري الأرجنتيني أو الأمريكي في نهاية الموسم.


برشلونة يسعى للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

وتضع إدارة نادي برشلونة إسم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في طليعة المرشحين لتعويض رحيل الأوروجواياني الدولي.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادري برشلونة الإسباني سيحاول إستخدام بطاقة نجم وسطه التشيلي الدولي أرتورو فيدال، لإقناع إداراة الروسونيري بترك لاوتارو.


ويعد فيدال مطلوباً وبشدة من قبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدعيم خط وسط متصدر الدوري الإيطالي، الذي تضربه الإصابات في الوقت الحالي.


وقد تلجأ إدارة البارسا لورقة فيدال لإقناع إدارة إنتر ميلان بتركه من ناحية، وتخفيض مبلغ إنتقاله من ناحية أخرى، لا سيما وأن سعرة سيتجاوز الـ 100 مليون يورو، بحسب التقارير.


ويسعى فيدال للرحيل عن برشلونة في يناير القادم، في ظل قلة مشاركاته مع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي هذا الموسم، ورغبته في الحصول على دقائق أكثر.


ويستضيف نادي برشلونة مساء الغد السبت نادي مايوركا، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف أمام ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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