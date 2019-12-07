Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر سار لجمهور تشيلسي قبل بداية العام الجديد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت وسائل إعلام عالمية بأن محكمة التحكيم الرياضي قررت قبول استئناف تشيلسي الإنجليزي ليصبح قادرًا على عقد صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة قلصت الغرامة على النادي اللندني إلى نحو 300 ألف دولار.

وذكرت وسائل الإعلام العالمية أنه تم عقاب تشيلسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين لفترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا. وطبق تشيلسي عقوبة فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.

وذكرت المحكمة في بيان لها:"عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".

وكشفت وسائل الإعلام أن تشيلسي طبق العقوبة في يونيو الماضي وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن البلوز انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئًا.

وأكد الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن مما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وأوضحت المحكمة أن المخالفات حدثت مع عدد أصغر بكثير من اللاعبين ووجدت انتهاكات في نحو ثلث الحالات التي أعلن عنها الفيفا ومخالفات أقل جدية مما نسبه الاتحاد الدولي للبلوز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تشيلسي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 11 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 15 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

االفيفا يصدر عقوبة نارية ضد تشيلسي

تشيلسي يطعن على عقوبة الفيفا

فيفا يقهر تشيلسي

عرض خرافي من ريال مدريد لضم هازارد

خطوة مجنونة من تشيلسي تجاه هازارد وريال مدريد

أحلام ريال مدريد في رقبة فيفا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status