خبر سار لجمهور تشيلسي قبل بداية العام الجديد

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن محكمة التحكيم الرياضي قررت قبول استئناف تشيلسي الإنجليزي ليصبح قادرًا على عقد صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة قلصت الغرامة على النادي اللندن ي إلى نحو 300 ألف دولار.



وذكرت وسائل الإعلام العالمية أنه تم عقاب تشيلسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين لفترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا. وطبق تشيلسي عقوبة فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.



وذكرت المحكمة في بيان لها:"عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".



وكشفت وسائل الإعلام أن تشيلسي طبق العقوبة في يونيو الماضي وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن البلوز انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئًا.



وأكد الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن مما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.