Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني ؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام عالمية عن تراجع أرقام المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، حيث يتأخر صلاح بفارق 8 أهداف عن جيمي فاردي نجم هجوم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.

وألمحت وسائل الإعلام إلى احتمالية رحيل الفرعون المصري إلى الدوري الإسباني تحديداً إلى ريال مدريد أو برشلونة؟

وأشارت وسائل الإعلام إلى تساؤل محبو ومتابعو الدوري الإنجليزي ومشجعي ليفربول وعشاق محمد صلاح الذي اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسمين الماضيين عن سبب تراجع مستواه بهذا الشكل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بعد مرور 15 جولة، أصبح في جعبة صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ستة أهداف فقط ليجعل هذا التراجع الملحوظ في المستوى محمد صلاح لا يبدو في حالته الطبيعية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وكشفت وسائل الإعلام عن العديد من التساؤلات حول وضع النجم المصري مع ليفربول وهناك بعض الآراء ترى بأنه يتعمد ذلك من أجل الرحيل نحو قطبي إسبانيا سواء برشلونة أو ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن صلاح كان بمثابة الخط الأحمر في الريدز وكان رحيله ممنوع بأي شكل من الأشكال والآن قد يكون النجم المصري بالبحث بطريقة أخرى عن الخروج نحو وجهته المقبلة وخاصة أن أندية العالم لن تنتظر إن كان صلاح متاحًا في فترة الانتقالات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح اليوم الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 12 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 11 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 11 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ثورة "ماني" تنقذ ليفربول في ليلة اختفاء محمد صلاح (فيديو)

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. الملكي يقترب من حسم ثالث صفقاته وصلاح مدريدي في هذه الحالة

محمد صلاح يوافق على الرحيل لريال مدريد بشرطا واحد

عاجل.. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

صدمة.. جماهير ليفربول تريد رحيل صلاح مقابل ضم هذا الثلاثي!

ريال مدريد يجهز للتعاقد مع صفقة مدوية في يناير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status