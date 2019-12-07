هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني ؟

كشفت وسائل إعلام عالمية عن تراجع أرقام المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، حيث يتأخر صلاح بفارق 8 أهداف عن جيمي فاردي نجم هجوم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.



وألمحت وس ائل الإعلام إلى احتمالية رحيل الفرعون المصري إلى الدوري الإسباني تحديداً إلى ريال مدريد أو برشلونة؟



وأشارت وسائل الإعلام إلى تساؤل محبو ومتابعو الدوري الإنجليزي ومشجعي ليفربول وعشاق محمد صلاح الذي اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسمين الماضيين عن سبب تراجع مستواه بهذا الشكل خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت وسائل الإعلام أنه بعد مرور 15 جولة، أصبح في جعبة صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ستة أهداف فقط ليجعل هذا التراجع الملحوظ في المستوى محمد صلاح لا يبدو في حالته الطبيعية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.



وكشفت وسائل الإعلام عن العديد من التساؤلات حول وضع النجم المصري مع ليفربول وهناك بعض الآراء ترى بأنه يتعمد ذلك من أجل الرحيل نحو قطبي إسبانيا سواء برشلونة أو ريال مدريد الموسم المقبل.