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هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:34 ص
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رونالدو
رونالدو
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن نهاية البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أصبحت قريبة وذلك عقب انخفاض مستواه الفنى وعدد أهدافه منذ انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالى في الموسم الماضى قادمًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وأفاد موقع سكاي نيوز بأن انخفاض المستوى الفنى لرونالدو دفع إدارة السيدة العجوز إلى فى التخلص منه فى أقرب فرصة تسمح بذلك خصوصًا أن الهدف الذى دفع اليوفى فى انتدابه من سانتياجو برنابيو لم يتحقق وهو الفوز بدورى أبطال أوروبا.

وذكر الموقع العالمي أن رونالدو لم يسجل هذا الموسم سوى 6 أهداف فى الدوري الإيطالي منها 3 ركلات جزاء بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.

وكشف الموقع العالمي عن 5 أسباب قد تفع إدارة يوفنتوس فى التخلص من رونالدو وهى:

1 - البرتغال :
كشفت الأشهر الأخيرة عن تفانيًا كبيرًا لرونالدو مع منتخب بلاده بسبب هوسه بتحطيم الرقم القياسى بعدد الأهداف والمشاركات الدولية على حساب يوفنتوس.

ولا يفوت رونالدو أى مباراة لمنتخب بلاده كما أنه دائم التسجيل فيها على عكس مباريات الدوري الإيطالي التى لا يجازف فى العديد منها حال شعوره بعدم الجاهزية.

وشارك رونالدو فى مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 بالكامل قبل أن يبتعد عن المشاركة فى مباراة أتالانتا المهمة فى الدوري بسبب شعوره ببعض الآلام.


2 - الجدل :
جعل رونالدو مع وصوله مدينة تورينو وسائل الإعلام والصحف الصفراء تركز على خبايا يوفنتوس والأمور الداخلية بين رونالدو واللاعبين بشكل غير مفيد للنادى واللاعبين.


3 - ليس ضروريًا :
أشارت وسائل الإعلام بتتبع سير يوفنتوس فى البطولات التى يخوضها، حيث لم يكن فعلًا بحاجة لرونالدو للتطور.

ويمتلك اليوفى نخبة من ألمع المهاجمين القادرين على تسجيل نفس عدد الأهداف التى يحرزها رونالدو.


4 - التكلفة :
تعتبر تكلفة تعاقد يوفنتوس مع رونالدو ضخمة جدًا وتحمل مبالغ لم يتعود يوفنتوس على إنفاقها، حيث أنفق 120 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالى كما أنه يمنحه راتبًا يفوق الـ 30 مليون يورو سنويًا.


5 - السن :
تتجه مسيرة رونالدو نحو التراجع الطبيعي الذى يأتى مع تقدم العمر لذلك فمن الطبيعى أن تقل أرقامه وأهدافه مع مرور المواسم. وحصل اليوفى بالفعل على ما أفضل ما لدى رونالدو مما يعنى أن قيمته الكروية قد استنزفت وبيعه الآن سيحقق الربح الأكبر ماديًا.
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