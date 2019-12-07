نجم آياكس يقترب من ريال مدريد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن ريال مدريد الإسباني يقترب من التعاقد مع الهولندى دونى فان دى بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن ريال مدريد أبدى استعداده دفع 55 مليون يورو لضم دي بيك وهو السعر المحدد من إدارة آياكس لرحيل اللاعب.





وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نجم الوسط الهولندي رفض عرضا مؤخرًا للإنضمام إلى توتنهام مفضلا الإنضمام إلى النادى الملكي.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع فان دي بيك فى الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت بين الناديين بسبب الاختلاف حول المقابل المادي للصفقة.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ثلاثي وسط ملعب من أجل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه بعد أقل من شهر تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية وسيبدأ كل فريق في البحث عن الذي ينقصه من أجل تعويضه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد ثلاث لاعبين من أجل تدعيم خط الوسط بأحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أول هؤلاء النجوم هو كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي والتعاقد معه في يناير لن يكون صعبًا ولكن رغبة زيدان ستكون العامل الحاسم في الصفقة.





أما النجم الثاني فهو فابيان رويز الذي يطمح كلا من برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد معه بعد تقديمه مستويات رائعة مع نابولي منذ انتقاله الموسم قبل الماضي من ريال بيتيس ولكن تدهور العلاقات بينه هو وزملائه في الفريق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي قد يعجل برحيله ويجبر الفريق الإيطالي على قبول العروض.





أما النجم الثالث والأخير فهو الهولندي الموهوب دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي الذي كان يرغب ريال مدريد في ضمه في الصيف الماضي لكنه فشل بسبب تمسك إيريك تين هاج بخدماته وقد يكون المدير الفني للفريق على نفس موقفه لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي سيحاول مرة أخرى.



