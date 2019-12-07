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زيدان : سعيد بوجودي في ريال مدريد حتى لو كانت الأمور معقدة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
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زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني عن سعادته بالتواجد في الفريق حتى لو كانت الأمور معقدة.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "سندخل مواجهة إسبانيول دون استرخاء، فهو خصم يسعى للعب مباراة جيدة، ونريد أن نقدم أداءً رائعًا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب".

وأضاف: "إصابة هازارد؟ هو ليس سعيدًا لكن هذا هو الواقع، رغم أن الإصابة كانت أسوأ من المتوقع، لكنه سيعود قريبًا بعد علاجه ولا شيء أكثر من ذلك".


وتابع : مارسيلو وجاريث بيل لديهم نفس الأمر، وإصابة هازارد خسارة كبيرة، لكن يجب أن نستمر".

وأردف قائلا : "بيل تعرض للإصابة خلال مواجهة ألافيس، وبعد أيام من الراحة، شعر ببعض الآلام، ولا يستطيع التدرب بشكل طبيعي".

واستطرد قائلا : "لا أعرف ما إذا كان على اللاعبين القيام بشيء آخر، فليس من المهم فقط التدريب، ولكن تناول الطعام بشكل جيد والتعافي، وأعتقد أن اللاعبين يقومون بذلك".

وواصل : "لدينا جهاز طبي رائع والأطباء يُعانون حين يُصاب لاعب، فهو أمر يهم الجميع، ويعرف اللاعبون أنهم مُحاطون بأفضل الخدمات".

وتابع زيدان حديثه قائلا : "بيل والجولف؟ سأجيب كمدرب لريال مدريد، لن أمنع بيل أو أي لاعب آخر. اللاعبون الموجودون ناضجون ويعرفون ما يجب عليهم فعله".

وأضاف: "أنا سعيد لوجودي هنا مع اللاعبين الذين أحبهم كثيرًا وكل يوم سعادة بالنسبة لي حتى لو كانت الأمور مُعقدة وهذا لن يتغير أبدًا".

وعن وضع كاسيميرو، قال زيدان: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء، إذا حصل على بطاقة صفراء غدًا سيغيب عن المباراة التالية".

وأردف قائلًا : "طريقة اللعب ليست كل شيء لكن الشيء المهم هو الحيوية ولا أحب أن أفعل نفس الشيء دائمًا لأن المنافسين يدرسونك وطرق اللعب التي نضعها تكون على حسب المباراة وقبل اللقاء ضد إسبانيول قد نلعب بطريقة مختلفة عن المباريات الأخرى".

واستطرد قائلا : "فينيسيوس؟ حسنًا، لقد حان الوقت للجميع وغدًا سيكون معنا وسوف أعلن عن القائمة قريبًا وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين".

وتابع: "أنا متحمس للعب ضد إسبانيول وأحب الدوري الإسباني وهو فريق لا يستحق المركز الذي يتواجد فيه في جدول الترتيب وإذا تركناه يلعب بحريته سوف يُسبب لنا أزمة".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "الصفقات الشتوية؟ كل شيء يمكن أن يحدث وعندما يحين الوقت سنرى ذلك لكن الآن تركيزي مع اللاعبين الموجودين معي".
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مبارايات ريال مدريد زيدان ريال مدريد الدوري الاسباني

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