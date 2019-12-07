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"استنشقت بخار الماء أثناء الاستحمام".. وفاة طالبة بجامعة القاهرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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لقيت "إجلال. م. ا"، طالبة تدرس في كلية الآثار، بجامعة القاهرة، مصرعها مختنقة ببخار السخان، داخل سكن التدريس، أثناء استحمامها استنشقت كمية كبيرة من بخار المياه ما أدى لاختناقها ومصرعها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بمصرع طالبة في السكن الجامعي ببولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى السكن الجامعي، وتبين أن الطالبة تقيم رفقة أخرى في السكن، وتوفت أثناء استحمامها بإسفكسيا الخنق، بعد استنشاق كمية كبيرة من بخار المياه.
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الكلمات المفتاحية

وفاة طالبة حوادث جامعة القاهرة أخبار

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