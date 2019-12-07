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عين.. هل يقود راشفورد كتيبة مانشستر يونايتد لبر الأمان؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:23 ص
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راشفورد
راشفورد
ريهام عبد المحسن
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عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.


حصل اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 


وهنأ نادي مانشستر يونايتد اللاعب الدولي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق توتنهام قائلا:"ومن غيره يفعلها، ماركوس راشفورد أفضل لاعب في المباراة أمام توتنهام".


يذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد كان النجم الساطع في ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسة الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث استطاع راشفورد أن يسجل هدفي المباراة لنادي مانشستر يونايتد مما رفع إجمالي عدد أهدافه في الموسم الحالي إلى 12 هدفًا في جميع البطولات ليضع الفريق في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة دربي مانشستر أمام المان سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. واختارت عين الفجر الرياضي راشفورد نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .


ولد ماركوس راشفورد في 31 أكتوبر 1997 في ويثنشو في إنجلترا ومنحدر من أصول كينية.


بدأ راشفورد مشواره الكروي عام 2003 وهو في السادسة من عمره في صفوف الناشئين بنادي فلتشر موس رينجرز واستمر معه لمدة موسمين ليرحل إلى مانشستر يونايتد وهو في السابعة من عمره وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تمكن من الصعود للفريق الأول بالنادي عام 2015 وهو في الثامنة عشر من عمره. خاض راشفود مع مانشستر يونايتد 13338 دقيقة في 212 مباراة في المسابقات المحلية والقارية حتى الآن، منهم 142 مباراة كأساسي و70 مباراة كاحتياطي، تم استبدال راشفورد في 80 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 87 مباراة. سجل راشفورد 66 هدف للمان يونايتد حتى الآن. 


قاد راشفورد الشياطين الحمر للفوز بأربع بطولات، بطولة كأس إنجلترا وكأس الرابطة المحترفة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.


* مشواره الدولي :
في 2012، انضم راشفورد إلى صفوف منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2016 وهو في الخامسة عشر من عمره. خاض راشفود 1934 دقيقة في 39 مباراة مع المنتخب الأول حتى الآن، منهم 19 مباراة كأساسي و20 مباراة كاحتياطي، تم استبدال راشفورد في 11 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 27 مباراة. سجل راشفورد 13 هدف طوال مشواه مع منتخبات الأسود الثلاثة حتى الآن.

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