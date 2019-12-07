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النجم الساحلي ضد بلاتينيوم.. الأهلي ينتظر فوز الفريق الزيمبابوي من أجل الصدارة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:33 ص
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النجم الساحلي
النجم الساحلي
أحمد عصام
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يلتقي فريق النجم الساحلي التونسي مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


نتيجة الجولة الأولى من مجموعة الأهلي :-

وكان قد نجح الفريق التونسي في تحقيق الفوز على النادي الاهلي بالجولة الأولى على ملعب رادس الأولمبي بنتيجة هدف نظيف، بينما تعرض فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي للهزيمة من فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في ام درمان بالسودان.


وبدأ فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بالأمس، حيث حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق الهلال السوداني، وتعد هذة هي أولى نقاط الفريق الأحمر بدور المجموعات هذا الموسم.


أهداف مباراة الأهلي والهلال السوداني :-

وسجل حسين الشحات هدف النادي الأهلي الاول في الدقيقة الخامسة عشر من بداية المباراة، وعزز رمضان صبحي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء، واحرز فريق الهلال السوداني هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة الأخيرة.


وينتظر المادر الاحمر فوز الفريق الزيمبابوي اليوم على ملعبه أو تعادل الفريقين من أجل تعطيل النجم الساحلي التونسي للمنافسة على الصعود من تلك المجموعة كمتصدر، وفي حال فوز الفريق الزيمبابوي سيتساوى جميع أندية المجموعة في النقاط بنفس الرصيد.


ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي :-

1- النجم الساحلي 3 نقاط.

2- الأهلي 3 نقاط.

3- الهلال 3 نقاط.

4- بلاتينيوم ستارز 0 نقاط.


وسوف يواجه النادي الأهلي نظيره فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي مرتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة، بينما سيكونا مواجهتين النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني أيضا متتاليتين، ويستضيف المارد الأحمر النجم الساحلي في الجولة الخامسة، ويحل ضيفا ثقيلا على فريق الهلال السوداني في الجولة الختامية.


وتغيب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النادي الاهلي منذ عام 2013، حيث وصل الفريق الأحمر للمباراة النهائية مرتين ولكنه فشل في تحقيق اللقب خلال عامين 2017 و2018.
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