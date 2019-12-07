بعد شائعة زواج نور الشريف ودرة.. 5 ثنائيات فنية لاحقتهم ألسنة السوشيال ميديا

يرصد الفجر الفني 5 ثنائيات لاحقتهم شائعات مماثلة.



1- محمد رمضان وحلا شيحة

أثيرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بزواج الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وذلك مشاركتهم في مسلسل" زالزال "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، حيث تسببت في ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ونفت حلا شيحة من جانبها زواجها من محمد رمضان، لافتة إلى أنه مجرد اصدقاء وهي على علاقة جيدة بزوجتة.



2- أحمد السعدني ومي عز الدين

توقع الجميع بأن الفنانة مي عز الدين وأحمد السعدني، تجمعهم قصة حب، بسب ظهورهم المتكرر معا، ودعمهم لبعض، إلإ أنهما نفا ذلك وأكدا أنهما تجمعهما علاقة صداقة وأخوة فقط، وكل ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا ليس له أي أساس من الصحة.





3- نرمين الفقي وفاروق الفيشاوي

انتشرت كذلك شائعات تفيد بزواج الفنان فاروق الفيشاوي ونرمين الفقي، إلا أن الفنان الراحل نفى ذلك مشيرًا إلى أنه تجمعه علاقة صداقة فقط بنرمين الفقي.



4- هيفاء وهبي ومدير أعمالها