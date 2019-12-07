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بعد شائعة زواج نور الشريف ودرة.. 5 ثنائيات فنية لاحقتهم ألسنة السوشيال ميديا
السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
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أماني سلام
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انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر السوشيال ميديا شائعات عن زواج الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة التونسية درة، وسرعان قامت الأخبرة بنفي الخبر.
وقالت الفنانة درة عن شائعات زواجها من الراحل نور الشريف "بأنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، وسخيفة.
نور الشريف ودرة ليسا أول من تعرضا لشائعات من هذا النوع، حيث يرصد الفجر الفني 5 ثنائيات لاحقتهم شائعات مماثلة.
1- محمد رمضان وحلا شيحة
أثيرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بزواج الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وذلك مشاركتهم في مسلسل" زالزال "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، حيث تسببت في ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونفت حلا شيحة من جانبها زواجها من محمد رمضان، لافتة إلى أنه مجرد اصدقاء وهي على علاقة جيدة بزوجتة.
2- أحمد السعدني ومي عز الدين
توقع الجميع بأن الفنانة مي عز الدين وأحمد السعدني، تجمعهم قصة حب، بسب ظهورهم المتكرر معا، ودعمهم لبعض، إلإ أنهما نفا ذلك وأكدا أنهما تجمعهما علاقة صداقة وأخوة فقط، وكل ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا ليس له أي أساس من الصحة.
3- نرمين الفقي وفاروق الفيشاوي
انتشرت كذلك شائعات تفيد بزواج الفنان فاروق الفيشاوي ونرمين الفقي، إلا أن الفنان الراحل نفى ذلك مشيرًا إلى أنه تجمعه علاقة صداقة فقط بنرمين الفقي.
4- هيفاء وهبي ومدير أعمالها
وقالت الفنانة درة عن شائعات زواجها من الراحل نور الشريف "بأنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، وسخيفة.
نور الشريف ودرة ليسا أول من تعرضا لشائعات من هذا النوع، حيث يرصد الفجر الفني 5 ثنائيات لاحقتهم شائعات مماثلة.
1- محمد رمضان وحلا شيحة
أثيرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بزواج الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وذلك مشاركتهم في مسلسل" زالزال "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، حيث تسببت في ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونفت حلا شيحة من جانبها زواجها من محمد رمضان، لافتة إلى أنه مجرد اصدقاء وهي على علاقة جيدة بزوجتة.
2- أحمد السعدني ومي عز الدين
توقع الجميع بأن الفنانة مي عز الدين وأحمد السعدني، تجمعهم قصة حب، بسب ظهورهم المتكرر معا، ودعمهم لبعض، إلإ أنهما نفا ذلك وأكدا أنهما تجمعهما علاقة صداقة وأخوة فقط، وكل ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا ليس له أي أساس من الصحة.
3- نرمين الفقي وفاروق الفيشاوي
انتشرت كذلك شائعات تفيد بزواج الفنان فاروق الفيشاوي ونرمين الفقي، إلا أن الفنان الراحل نفى ذلك مشيرًا إلى أنه تجمعه علاقة صداقة فقط بنرمين الفقي.
4- هيفاء وهبي ومدير أعمالها
تثار باستمرار شائعات عن زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، َمدير أعمالها محمد الوزيري، وذلك بسب حديثها عنه دائمًا وبسبب الرسائل التي يوجهها لها عبر حسابه بـ"تويتر" إلى أن تفاجأ الجميع بأنه ترك العمل مع هيفاء وهبي.
ياسمين صبري ومحمد إمام
بعد نجاح فيلم "ليلة هنا وسرور" لاحقت الفنان محمد إمام وياسمين صبري، شائعات تفيد بزواجهما، إلى أن أعلن إمام، عن زواجه من سيدة خارج الوسط الفني، في حفل زفاف حضره العديد من النجوم.
ياسمين صبري ومحمد إمام
بعد نجاح فيلم "ليلة هنا وسرور" لاحقت الفنان محمد إمام وياسمين صبري، شائعات تفيد بزواجهما، إلى أن أعلن إمام، عن زواجه من سيدة خارج الوسط الفني، في حفل زفاف حضره العديد من النجوم.
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