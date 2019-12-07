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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب الاولمبيكو بإيطاليا مباراة قوية عندما يحل فريق يوفنتوس ضيف ثقيل على نظيره لاتسيو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم مايكل فابري، فى لقاء يسعي فيه اليوفي للعودة لصدارة الدوري الإيطالي بينما يسعي لاتسيو للإقتراب من الصدارة. 

ويحتل يوفنتوس المركز الثانى برصيد 36 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة بعد التعادل السلبي أمس أمام فريق روما، مما يجعل اليوفي يسعي للفوز على لاتسيو للإنفراد بصدارة الدوري، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي
 يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي  
يسعي يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي اليوم عندما يواجه لاتسيو فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام لاتسيو
 حراسة المرمى : بوفون 
 خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو 
 خط الوسط : كان، بيانياش، بينتاكور، بيرنارديسكي
 خط الهجوم : هيجوايين، كريستيانو رونالدو

 التشكيل المتوقع لفريق لاتسيو أمام يوفنتوس
 حراسة المرمى : ستراكوشا
 خط الدفاع : لويز، أتشيربي، رادو 
 خط الوسط : لاتزاري، سافيتش، لوكاس، البيرتو، لوليتش 
 خط الهجوم : كوريا، اموبيلي.
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