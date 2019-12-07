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نور الشريف يتصدر تريند تويتر.. والسبب درة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الفنان الراحل نور الشريف، مؤشرات البحث بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار شائعات عن زواجة من الفنانة درة، قبل وفاته.

وانتشرت بشكل كبير شائعات عن زواج الفنان نور الشريف، من التونسية درة، عبر السوشيال ميديا، إلا الفنانة درة، كل شائعات زواجها من الراحل نور الشريف، من خلال تصريحات صحفية.

وتوقع البعض بأن انتشر شائعات عن زواج درة ونور الشريف، بسب علاقتها القريبة بينهم وحبها له وأنها دائما تتحدث عنه.

يذكر أن أخر آعمال الفنان الراحل نور الشريف، كانت مع الفنانة درة، هو وفيلم "بتوقيت القاهرة "الذي تم عرضه بعد وفاتة.


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الكلمات المفتاحية

نور الشريف فنان تويتر تريند

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