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حقيقة بيع شركتي "قها" و"إدفينا" وتسريح العاملين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
جرجس ميلاد
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كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، حقيقة ما تردد عن بيع شركتي "قها وإدفينا"، مشيرا إلى أن ما قيل غير صحيح، ولكن تم وضع خطة لتطويرهما.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية DMC، مساء الجمعة، أن الوزارة وضعت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة استراتيجية لتطوير من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن بينهم “قها وإدفينا”، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العاملة. 

وأكد أن الهدف من هذه الخطة تعزيز قدرات المنتج الوطني لينافس في الأسواق المحلية ويفتح الباب للتصدير، بالإضافة إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج والاستغناء عن الخطوط المتهالكة والحصول على أخرى جديدة تواكب التطور الحادث وتطوير أداء العاملين.

وأضاف أن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين شدد على ألا يتم الاستغناء عن العاملين، وتسير الوزارة بخطوات إصلاح في شركات القطاع العام.
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الكلمات المفتاحية

قها التموين

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