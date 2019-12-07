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الأمل موجود.. تصريحات نارية لوزير الخاريجة سامح شكري عن قطر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
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سامح شكري
سامح شكري
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن أسلوب قطر في استضافة الجماعات الإرهابية، والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة، وتدخلاتها في غزة وليبيا، أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا يوجد تغير في سياسات قطر، ولكن الأمل موجود دائما.

وقال "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، إن مصر تبحث عن الحلول لكل القضايا، وترغب في تكوين علاقات مشتركة تستند لتاريخ طويل، وعلاقات متبادلة، مؤكدا أن أمن واستقرار مصر سينعكس على المنطقة، وعدم الاستقرار في مصر سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، حيث أن مصر تقوم بمسوليتها في توفير مناخ التعاون، وتتعامل مع كل قضايا المنطقة بشكل سلمي ودبلوماسي.

وأضاف وزير الخارجية، أن السياسة المصرية واضحة في توجهها نحو القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة في 2014، حيث تعد القارة الأفريقية هى امتداد طبيعي لمصر، وهناك تاريخ طويل من التعاون بين الدول الأفريقية ومصر.

وأشار إلى أنه أصبح للمصر سياسة ثابتة ومستقرة تجاه أفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتل القارة الأفريقية أهمية كبيرة لدى مصر.
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا قطر سامح شكري

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