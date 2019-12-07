عاجل.. درة تكشف حقيقة زواجها سرا من نور الشريف

عبرت الفنانة التونسية درة زروق، عن انزعاجها الشديد إزاء انتشار شائعة زواجها من الفنان الراحل نور الشريف، خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وأكدت درة، في تصريحات صحفية، أن جميع ما أثير حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها إطلاقًا من الصحة.





وعبرت عن دهشتها الشديدة واصفة من جانبها الشائعات بـ "السخيفة".







كانت انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة مفادها زواج الراحل نور الشريف من درة، وتعرضها للحرمان من الميراث من قبل أسرة الراحل.















