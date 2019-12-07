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الملك سلمان يوجه أجهزة الأمن السعودية للتعاون مع نظيرتها الأمريكية في هذه القضية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
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الملك سلمان
الملك سلمان
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا لأجهزة الأمن السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات حادث فلوريدا.

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقام أحد الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة بإطلاق النار في فلوريدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة عدد من المواطنين.

وقال العاهل السعودي، إنه تلقى الخبر ببالغ الحزن والأسى، مشددا على أن من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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الكلمات المفتاحية

وكالة الأنباء فلوريدا الملك سلمان

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