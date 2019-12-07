أستاذ قانون دولي يكشف خطورة اتفاق "أردوغان – السراج" بعد تسريب بنوده

علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، على التسريبات التى خرجت عن الاتفاق الذى عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة السراج الليبية، مؤكدا أنها تهدف لنهب ثروات المتوسط.





وقال "سلامة" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc"، أن تركيا تعمل على استغلال ليبيا والانتفاع منها وتحديدا في ملف ثروات المتوسط، مؤكدا أن مجلس الأمن يستطيع إصدار قرار يبطل الاتفاقية التركية الليبية.





وأضاف: الدول لا تعين حدودها أثناء الثورات والفوضى وأن حدود مصر ثابتة فى البحر المتوسط مشيرا إلى أن ما فعلته تركيا من ابتلاع جزيرة كريت، يعتبر خرقا للمواثيق والقوانين الدولة، مؤكدا مجلس الأمن يستطيع بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة رفض وإبطال مثل هذه المذكرة والاتفاقية التي حدثت بين تركيا وليبيا لأنها حدثت في فوضى وثورات قائمة في ليبيا.