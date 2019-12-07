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باحث سنغالي: قيادة السيسى للاتحاد الأفريقي "نعمة"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:13 ص
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أداما جاى
أداما جاى
جرجس ميلاد
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قال أداما جاى صحفى وباحث ومؤلف سنغالي، إن مصر تلعب دورا محوريا في قيادة إفريقيا الجديدة حيث يعاد صياغتها وسط العالم أجمع، مؤكدا أن قيادة السيسى للاتحاد الأفريقي "نعمة"، لأنه يلعب دورا كبيرا فى حل مشاكل القارة.

وأكد "أداما" خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القارة الأفريقية تشهد عملية نهضة كبيرة، فهي قارة جاذبة للاستثمار ولديها رؤية خاصة وأجندة خاصة في عام 2063 ولديها اتحاد إفريقي ينظر إلى الإمام.

وأضاف الصحفى والباحث السنغالي، أن هناك تحولا تنمويا وبالتالي فأفريقيا الجديدة تظهر للجميع وتملك صوتا في مجال الشئون الدولية.

وأشار إلى أن مصر لديها اتجاها لقيادة الاتحاد الإفريقي وأصبحت صوتا لإفريقيا اليوم، مؤكدا أن قيادة الاتحاد الإفريقي ليست سهلة بسبب وجود شكوك بين المواطنين وهناك سوء تفاهم بين الشعوب وقادتها ونزاعات مسلحة ولا زالت القارة فقيرة.
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الكلمات المفتاحية

مصر السيسي الاتحاد الأفريقي

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