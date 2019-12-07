جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

ويحتل النجم الساحلي التونسي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متساويًا مع الأهلي والهلال السوداني، بنفس الرصيد إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

موعد مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي بدوري الأبطال



ويستضيف بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ومن المتوقع أن يحافظ جاريدو على تشكيلته الأساسية التي خاض بها مواجهة الأهلي، حيث من المنتظر أن يبدأ بتشكيل مكون من: