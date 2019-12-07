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تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع أول مهرجان مصري يحتفل بصناع الأفلام العرب من السينما المستقلة يقام كل عام فى شهر ديسمبر وهو أول مهرجان عربى عبر الإنترنت "أون لاين" مع حفل لتوزيع الجوائز وعروض للأفلام فى قاعات السينما .

وشهدت الدورة الاولى ٢٠١٩ اقبالا كبيرًا حيث وصلت عدد الافلام التى استقبلها الى ٢٨٠ فيلم تم اختيار ٢٤ فيلمًا منهم للتنافس على جوائر المهرجان وهى آفضل فيلم وثائقى، افضل فيلم روائى قصير، أفضل مشاريع طلبة، وافضل اخراج عمل أول وافضل ممثل وممثلة ولأول مرة فى مهرجان عربى تم تخصيص جائزة خاصة لأفضل أغنية مصورة.

وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء عامر، المنتج ممدوح السبع، السيناريست هاني كمال والمخرج أمير شوقي.

المهرجان فى دورته الأولى يقام من ٦-٨ ديسمبر ٢٠١٩ تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية.

ويقام حفل توزيع الحوائز يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٩ فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبر بحضورا العديد من النجوم والفنانين.

وكرم المهرجان المخرج الكبير على الغازولي والفنان القدير خالد زكى ميدو عادل وغيرهم.

تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان منوعات تكريم الفجر الفني السينما

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