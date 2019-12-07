شاهد عيان يروي تفاصيل العثور على جثة رضيع نهشتها الكلاب (فيديو)



وقال "فرحان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن الأطفال فوجئوا بالرضيع خلال لعبهم كرة القدم، مضيفا أن أحدهم هرع مسرعًا وأبلغ السكان برؤيته جثة الطفل الرضيع في أحد أكوام القمامة أمام أرض زراعية فضاء.



وأوضح أنه بعد سماع الخبر، توجه مسرعًا لرؤية جثة الطفل الرضيع، وعندما وصل إلى مكان الواقعة أصيب بالصدمة، حيث لم يجد من الرضيع إلا رأسه وصدره ويديه، بعدما نهشته الكلاب، مؤكدا أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، التي تولت والنيابة العامة التحقيقات حول الواقعة.



وتابع: "المنظر نفسه مفيش رحمة من اللى عمل كده..الحادثة غريبة على المنطقة ومشوفنهاش قبل كده".



روى السعيد فرحان، أحد شهود العيان على واقعة العثور على جثة رضيع تنهشه الكلاب في محافظة الدقهلية، تفاصيل الواقعة.