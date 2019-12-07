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توفيق عكاشة يكشف كارثة تنتظر تركيا في المستقبل (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
جرجس ميلاد
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قال الإعلامى توفيق عكاشة، إنه يتوقع تقسيم تركيا إلى دولتين أو ثلاث خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن شيخوخة الناتو حاليا ستقود إلى ذلك.

وأوضح "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جميع وسائل الإعلام تتحدث عن شيخوخة حلف الناتو، مشيرا إلى أن حلف الناتو يضم العديد من الدول منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها.

وأكد أن وجود حلف الناتو يضمن البقاء لتركيا كدولة واحدة وعدم تقسيمها إلى دولتين أو أكثر، مؤكدا أن أردوغان يريد منع تنفيذ الخطة الموضوعة للتقسيم والتى تعتمد على الاقتصاد.

وأشار إلى أن 70% من اقتصاد تركيا قائم على 4 أسر مالية في العالم، مضيفا اذا اراد أردوغان منع التقسيم، عليه بطرد المستثمرين الاجانب هنا وتكوين اقتصاد وطني خالص.
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الكلمات المفتاحية

توفيق عكاشة تركيا الناتو اردوغان

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