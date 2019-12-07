تامر حسني يكشف أخر اعماله السينمائية (فيديو)



وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أنه سيبدأ في تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بالمشاركة مع الفنانة حلا شيحة والفنان ماجد الكدواني والفنانة القديرة سوسن بدر.



وأوضح أن هناك موسيقى مقدمة من بلدان كثيرة بالوطن العربي، وأصبحت هناك موسيقى جيدة وغير جيدة، والواجب علينا أن نثقف أنفسنا وأولادنا ونعلمهم الاختيار، وإذا فرض على المجتمع مواجهة بعض أنواع الموسيقى التى تؤذى، فعلينا بالتصدي لها ومواجهتها بفن يليق محترم يليق بالمجتمع، وهذه الظاهرة منتشرة بالعالم كله.



وأشار إلى أن السينما تقرب المطرب والفنان بصفة عامة، وتخلد ذكراه، لافتا إلى أن جاربه بالسينما نجحت بالوطن العربى وحققت أعلى إيرادات في السينما المصرية وخارجها.



كشف الفنان تامر حسنى، أخر أعماله الفنية التى سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.