أول ظهور للفنان تامر حسني بعد دخوله موسوعة "جينيس" (فيديو)



وقال "حسني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، إنه تم دعوته لتنظيم أول معرض لملابسه المشهورة من خلال أفلامه، وملابسه الشخصية، ليذهب ربحه للأطفال العرب المشردين فى كل أنحاء العالم.



وأشار إلى أنه اقتنص لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبو ظبي الإماراتية، بسبب الإقبال على المعرض.



وأوضح أن شروط الموسوعة تكاد تكون مستحيلة، وقبل ذلك رفض المشاركة لمرتين، لافتا إلى أن الشروط المطلوبة منها التأثير فى الجمهور، مضيفا: "وكان من ضمن ما رشحني للفوز، مشهد بفيلم "نور عيني" الذى جسد وفاة أخي بسبب المخدرات، وأغنية "أنا مش عارف أتغير"، وأن يكون الفن المقدم إيجابي ويؤثر فى الجمهور".

أعرب الفنان تامر حسنى، عن شكره لمعجبيه بسبب دعمهم له، كاشفا تفاصيل حصوله على لقب "أكثر فنان ملهم في العالم".