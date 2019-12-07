تعرف على تطورت الحالة الصحية لبدرية طلبة









كان الحساب الرسمي لبدرية طلبة، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر فيديو ظهرت خلاله الفنانة وهي راقدة على السرير، بينما تقوم الطبيبة بتعليق محاليل لها وشخص آخر يضع الـ"مكياج" لها.



صورت إحدى صديقات الفنانة مقطع الفيديو، وقالت خلاله: "أنا كان لازم انزل الفيديو ده، حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا، وربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر".





وأوضحت أنها تريد أن يعرف الجمهور قدر المعاناة التي يعنيها الفنان أثناء عمله، لأنه تستعد لعرض مسرحية "لوكاندة الأوباش".









طمأنت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، تسببت في تعليق المحاليل لها أثناء توجداها بالسعودية قبل عرض مسرحيتها بساعات "لوكاندة الأوباش"ونشرت طلبة، منشور لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقة عليه: "بشكر كل الحبايب اللي سألوا عليا واطمنوا على صحتي أنا الحمد الله بقيت كويسة ببركة ربنا وبركة دعائكم وحبكم ليا ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بتعليقاتكم الحلوة ويارب ما تشوفوا شر أبدا الحمد الله دائمًا وأبدًا الحمد الله حمدًا كثيرًا مباركًا".