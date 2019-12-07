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موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIV

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
على شحاتة
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يخوض فريق  برشلونة مواجهة صعبة أمام وريال مايوركا في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ويسعى الفريق الكتالوني إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على الصدارة، وتعزيز الاصدار بانتظار تعثر ريال مدريد صاحب المركز الثاني ولكن بذات الرصيد بعدد النقاط 31، ويأمل جمهور نادي برشلونة في أن يحقق ريال مايوركا الفوز بهذه البطولة من أجل الحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة لها:-

وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة، ووتُذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بلدوري الإسباني LIVE SHOOT، بالجولة السادسة عشر بالدوري

قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا
وضم فالفيردى، 18 لاعبا لمباراة، والتي شهدت غياب كلا من انسو فاتى ولاعب الوسط البرازيلى أرثر، بداعى الإصابة، لينضما إلى الثنائي جوردى ألبا ونيلسون سيميدو.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو

الدفاع: بيكيه ، توديبو ، لينجليت ، واجيه ، روبرتو ، أومتيتي ، فيربو

الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، ألينا ، دى يونج ، فيدال

الهجوم: ميسي ، سواريز ، جريزمان ، بيريز
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