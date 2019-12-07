اشتهر بكلمة "أبااا" في أفلامه.. معلومات لا تعرفها عن سيف الله مختار













تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سيف الله مختار، حيث توفى ٧ ديسمبر ١٩٨٩، ويعتبر واحدًا من أشهر من قدموا الأدوار الثانية والثالثة في السينما المصرية فى السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي.ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن سيف الله مختار..- ولد في ٢٠ فبراير ١٩٢١، وهو ممثل عرف بخفة ظله.- اشتهر بإيفيه "أبااا" الذي كان يقوله في جميع أفلامه تقريباً كعلامة على تعجبه من شيء ما.- كان يغلب على أدواره طابع السذاجة والشخص المخمور الأبله الذي لا يعي ما يقول.- تميز بأسلوبه المبتكر والمميز فى الطابع الكوميدي، كما أحبه الجمهور من تلقائيته وبساطته.- شارك فى الكثير من أعمال السينما والمسرح والتليفزيون، فى فترة الستينيات والسبعينات والثمانينات.- مثل عدد ضخم من الأفلام المصرية يذكر منها "رجب فوق صفيح ساخن، إمرأة فى السجن، رمضان فوق البركان".- رغم محدودية وصغر الدور الذي كان يقوم به في الفيلم، إلا أن مجرد ظهوره فى أي عمل كان يعتبر مكسبًا فعليًا للعمل ويعزز من فرص نجاحه.- من أشهر أفلامه "ممنوع فى ليلة الدخلة، رجب فوق صفيح ساخن، الراقصة والطبال، هنا القاهرة، الاحتياط واجب".- اشتهر بجملة "يابتوع البنزيما" فى فيلم "محطة الإنس" بطولة يونس شلبي وسعيد صالح.- انتشرت شائعة عقب وفاة أحمد رمزي، بأنه شقيق سيف الله مختار، وهى شائعة غير صحيحة، حيث إن الفنان أحمد رمزي ليس لديه إلا شفيق واحد يعمل فى مجال الطب.