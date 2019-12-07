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هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟.. عالم أزهري يجيب (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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رد الدكتور محمد أبوبكر، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول: متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق.

وقال "أبوبكر" خلال لقائه في برنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، إنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، ولا يجوز أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، مثل سوء العشرة من الزوج.

واستشهد العلم الأزهري، بما روي عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة» صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وأوضح أنه لا يجوز للزوجة أن تقول "حسبي الله ونعم الوكيل" في وجه زوجها، الذي حارب من أجل أن تكون معه، مؤكدا إلى أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل"، وتفويض الأمر لله تعالى، يكون في المطلق على العموم، وليس في وجوه الذين يقع الظلم منهم.
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