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تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد في 2020

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان رامي جمال لطرح ألبومه الجديد بالتزامن مع حلول العام الجديد 2020. 

الألبوم من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ويحتوي الألبوم على ثمانية أغاني وهي: "ماغيرتش، خليكي، نسيت ولا لسة، استغنيت، ياسنين، نرجع ليه، لقلبك سلام، نفسي أخلص".

أغنية "ماغيرتش" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين.

أغنية "نسيت ولا لسه" من كلمات خالد الشيباني، ألحان شريف الغندور.

أغنية "خليكي" ألحان محمد غريب، كلمات أحمد تبارك.

أغنية "استغنيت" كلمات أحمد المالكي، ألحان ياسر نور، توزيع نادر حمدي.

أغنية "يا سنين" من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

أغنية "لي قلبك سلام" من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد المغربي.

أغنية "نرجع إيه" من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال.

أغنية "نفسي اخلص" من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد.

وفي سياق آخر، أعلن رامي جمال مؤخرًا عن إصابته بمرض البُهاق، ووضع جمهوره أمام أمرين إما أن يقوم بالاعتزال أو أن يستمر في الغناء مهما تغيرت ملامح وجهه، وفور معرفه مُحبيه بذلك الخبر انهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء،وقاموا بمساندته بكلمات مليئة بالحب.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا رامي جمال حفل بيراميدز كأس مصر البوم

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