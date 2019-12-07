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السفاح وفان دايك .. وأبرز عقبات يوفنتوس ضد لاتسيو لإسترجاع الصدارة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نادي لاتيسو، في قمة مواجهات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، والتي سيشهدها ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.


ويسعى رجال المدرب ماوريسيو ساري لقبول هدية روما، الذي أوقف إنتصارات المتصدر إنتر ميلان، بالتعادل السلبي معه يوم أمس الجمعة بملعب أوليمبيكو أيضاً.


لكن البيانكونيري لن يحصل على الثلاث نقاط بسهولة من نسور العاصمة، وذلك بسبب عدة عوامل هي:


المعنويات الحالية

حقق لاتسيو الفوز في آخر ستة مباريات له في الدوري الإيطالي على التوالي، لذلك سيدخل الفريق قمة يوفنتوس بعنويات مرتفعة أملاً في فوز يدخلهم صراع القمة.


السفاح إيموبيلي

ماذا عن مهاجم أحرز 17 هدفاً في 14 مباراة في الدوري الإيطالي ؟ إنه مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي الذي سيكون كابوساً لمدافعي اليوفي في المباراة إذا كان في كامل تركيزه وحضوره.


فان دايك الدوري الإيطالي

على غرار إحصائية فان دايك لاعب ليفربول العام الماضي بأنه الوحيد في الدوريات الكبرى الذي لم يراوغ، يمتلك الدولي الإيطالي أتشيربي إحصائية مشابهة هذا الموسم، لذلك سيكون صخرة تتحطم عليها هجمات يوفنتوس إذا ظهر بمستواه المعهود.


الثأر

يعود آخر فوز لنسور العاصمة على يوفنتوس في الأوليمبيكو لعام 2012 في بطولة كأس إيطاليا، أمام على صعيد الدوري الإيطالي، الوضع جد مخجل، فشل الفريق العاصمي في تحقيق الفوز منذ عام 2003 في ملعب الأوليمبيكو، بالتأكيد حان الوقت لكسر هذه النتائج السلبية.


ترتيب يوفنتوس ولاتسيو قبل الجولة 15

يحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين خلف الإنتر المتصدر، والذي تعدل مع روما، لذلك يحتاج اليوفي للفوز للعودة للصدارة مجدداً، بينما يتواجد نسور العاصمة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.


التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو ساري اللقاء بالأسماء الآتية

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو - لياندرو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – ميراليم بيانيتش – بليز ماتويدي – آرون رامسي

خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.


بينما سيدفع سيميوني إنزاجي بالأسماء التالية، بحسب المتوقع:-

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

خط الدفاع: ستيفان رادو – فرانشيسكو أتشيربي – باستوس

خط الوسط: سيناد لوليتش – لويس ألبيرتو – لوكاس ليفا – سيرجي ملينيكوفيتش سافيتش – مانويل لاتزاري

خط الهجوم: شيرو إيموبيلي – خواكين كوريا.
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