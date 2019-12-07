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عاجل.. احتمالية فشل انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
حسام مجدي
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن هناك احتمالية كبير لفشل إنضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


مشاكل في الاتفاق بين إبراهيموفيتش وميلان

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ميلان قدم عرض إلى إبراهيموفيتش براتب يصل إلى 6 مليون يورو لمدة 18 شهر بالإضافة إلى الحوافز.


وكشف الموقع أن زلاتان رفض هذا العرض ويريد الحصول على راتب 10 مليون يورو لمدة 18 شهور بخلاف الحوافز ليوافق على الانضمام إلى النادي في الشتاء القادم وهو ما رفضه مسئولو النادي الإيطالي نهائيا.


مهلة أخيرة من ميلان إلى إبراهيموفيتش

وأشار الموقع إلى أن نادي ميلان تحدث مع مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش و أعطاه مهله بضعة أيام ليرد على العرض الذي قدمه النادي.


أندية إيطالية جديدة تدخل في المنافسة على ضم زلاتان

وحسب ما ذكره الموقع فإن نادي ميلان ليس الإيطالي الوحيد الذي يرغب في ضم زلاتان إبراهيموفيتش في الشتاء القادم إنما يوجد أيضا نادي نابولي ونادي بولونيا.


مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي حتى رحيله عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف.


ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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الكلمات المفتاحية

ميلان انتقالات يناير إبراهيموفيتش 10 مليون

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