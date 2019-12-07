معجب يطلب الزواج من أنغام.. ورد غير متوقع منها













تألقت النجمة أنغام، في حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ.وشهد الحفل عدة مواقف طريفة من قبل الجمهور، حيث تفاجأت أنغام بأحد المعجبين يطلب منها الزواج، قائلًا "بحبك.. تتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي".وحرص الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام، على حضور الحفل ليدعمها كعادته، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وارتدات فستان طويل بلون أزرق.وجاءت إطلالة أنغام، لتكون الأكثر أناقة بين نجمات حفلات موسم الرياض، حيث أكملت إطلالاتها بإكسسوارات بسيطة ومكياج خفيف.وتستعد أنغام، لإحياء عدة حفلات خلال الفترة المقبلة بعدة دول عربية وأجنبية.