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مصير مجهول لنجم الأهلي في الشتاء

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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يواجه أحد نجوم النادي الأهلي مصير مجهول حتى الآن في صفوف الفريق وحتى انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

وقرر مسئولو النادي الأهلي بشكل نهائي رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.


سبب رحيل جيرالدو من الأهلي

وجاء اقتراب رحيل جيرالدو عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم اقتناع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بمستوى اللاعب مؤكدا أن النادي ليس في حاجه له.


أزمة تواجه جيرالدو

ويوجد أزمة كبيرة تواجه جيرالدو في الفترة الحالية وهي عدم وصول أي عرض رسمي حتى الآن لضمه في الشتاء القادم.


وستقوم إدارة النادي الأهلي بمطالبة جيرالدو الفترة القادمة بإحضار أي عرض رسمي لضمه في يناير القادم نظرا لعدم حاجة الفريق له.


موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

ولا يشارك جيرالدو بالفعل مع النادي الأهلي منذ قدوم فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق واللاعب أصبح بالفعل يرغب في الرحيل عن الفريق.


الأهلي يبحث عن بديل جيرالدو

وبالفعل سيبدأ النادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة في البحث عن جناح قوي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديل مناسب لجيرالدو عند رحيله عن النادي.


ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

انتقالات يناير الاهلي اخبار النادي الاهلي

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