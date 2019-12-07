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في ذكرى وفاة "عمار الشريعى'.. تعرف على أبرز المعلومات عن حياته

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل هذه الأيام ذكرى وفاة الموسيقار عمار الشريعي، اسمه بالكامل علي محمد إبراهيم الشريعي، ينتمي لعائلة بالصعيد ولد في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وقدم العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه.

- ولد في 16 ابريل بعام 1948م.

- يمتلك العديد من المواهب، ولم تقتصر مواهبه على العزف فقط.

- تلقى خلال مرحلة الثانوية علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته.

- تخرج في عام 1970م، من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية.

- تخرج من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.

- درس بمدرسة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه درس بمدرسة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين.

- بدأ حياته العملية عام 1970م.

- اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي.

- كانت أول ألحانه في عام 1975م، "امسكوا الخشب" للفنانة مها صبري.

- اهتم اهتمامًا كبيرًا بأغانى الأطفال، وعمل العديد من الاغاني لهم.

- تناولت أعماله العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في المعاهد والكليات الموسيقية.

- تجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلماً، وأعماله التليفزيونية 150 مسلسلاً، و10 مسرحيات غنائية استعراضية.

- حصل على العديد من الجوائز منها جائزة جائزة مهرجان فيفييا، جائزة مهرجانفالنسيا، جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن، جائزة الدولة للتفوق في الفنون في عام 2005.

- أصيب بأزمة قلبية نتيجة الإرهاق، وعلى أثرها فارق الحياة عن عمر يناهز الأربع وستون عامًا.


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الكلمات المفتاحية

وفاة منوعات فنان عمار الشريعي الفجر الفني

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