الملك سلمان يعزي ترامب.. ويؤكد وقوف الشعب السعودي مع الولايات المتحدة

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية.





وقام أحد الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة بإطلاق النار في فلوريدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة عدد من المواطنين.





وقال العاهل السعودي، إنه تلقى الخبر ببالغ الحزن والأسى، مشددا على أن من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.





وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد الملك سلمان، على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع نظيرتها الأمريكية لكشف ملابسات الحادث.