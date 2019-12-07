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تامر حسني ليس الأول.. 5 مشاهير مصريين دخلوا موسوعة جينيس - الأخيرة ارتدت فستان زفاف بمليون ونصف دولار

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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سجلت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية التى انتهت أمس فى مدينة أبو ظبي الإماراتية النجم تامر حسني كأفضل فنان ومؤثر فى العالم .

ونشرت زوجة تامر حسني "بسمة بوسيل"، صورة للجائزة التي حصدها عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت "فخورة جدا بيك"، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفنان المصري لتهنئته.

يرصد "الفجر الفني" مشاهير مصريين دخلوا موسوعة جينيس:

١- عمرو دياب
يعتبر المطرب عمرو دياب أول فنان مصري بدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام ٢٠١٦، حيث تم اختياره كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، لأكثر مبيعات فى الشرق الأوسط.

2- تامر حسني
دخل المطرب تامر حسني موسوعة جينيس فى عام ٢٠١٦، بمبادرة "نبض الحياة"، للتبرع بالدم التى كان يتبناها الفنان تامر حسني والإعلامي عمرو الليثي ولاعب كرة القدم أحمد حسن.

٣- مجدي الحسيني
دخل العازف البيانو المصري مجدي الحسيني موسوعة جينيس، لحصوله على لقب أسرع عازف اورغ وبيانو فى العالم.

٤- فايدة كامل
تعتبر الفنانة الراحلة فايدة كامل أول فنانة عربية تدخل موسوعة جينيس، كأقدم برلمانية فى العالم حيث احتفظت بمقعدها فى البرلمان من عام ١٩٧١ إلى عام ٢٠٠٥، بعدما اتجهت إلى السياسة، وتركت الفن.

٥- سمية الخشاب
دخلت الفنانة سمية الخشاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسبب غريب، وهو عندما ارتدت "سمية" أغلى فستان زفاف فى العالم بسلطنة عمان عام ٢٠١٥، حيث ارتدت فستان مطرز بأكثر من ٢٠٠ جرام من الماس واللؤلؤ، قدر ثمنه بمليون ونصف المليون دولار.


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موسوعة فنان عمرو دياب جينيس الهضبة أخبار مصر

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