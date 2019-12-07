شاهد.. كيف هنأ عمرو أديب شريهان بعيد ميلادها (فيديو)

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة شيريهان بعيد ميلادها لها قائلًا: "عايز أقول لشريهان كل سنة وانتي طيبة، شريهان بالنسبة لي ليست مجرد الفنانة اللامعة المشهورة الخارقة، شريهان صديقة ونعرف بعض من زمن طويل".



وتابع خلال حلقته في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "أنا شوفت شريهان أول مرة في بيتنا وكان عندها 14 أو15 سنة، وكانت عاوزة يتعملها فيلم وتتدخل للمجال السينمائي، شريهان لن تتكرر فيه ممثلين كتير بس دايما فيه شريهان واحدة وهي الفنانة الوحيدة اللي متزهقش من انتظارها وانها تعود للمجال من تاني، وتساؤلات الناس عن متى تعود شريهان وايه أخبارها على عكس أي فنان اخر يعتزل الفن، الناس بتحب شريهان وصورة شريهان وتويتاتها على "تويتر".



وأضاف "أديب" قائلا: شيري فيها ميزة، وفي نفس الوقت عيب قاتل، انها بتحب تعمل الحاجة صح بنسبة الف في المية مش مية في المية، شريهان تشقى في حياتها الفنية".



واختتم "أديب" كلماته قائلًا: "أنا بقول لشيري، كل سنة وإنتي طيبة اللي يعرف شريهان عن قريب يعرف قد ايه هي إنسانة طيبة، جدعة، صديقة محترمة، أم جيدة بتاخد بالها من عيالها، شريهان كل سنة وانتي طيبة جايز تبقى هديتنا السنة الجاية اننا نشوفك في عمل او اتنين، دايما بقول ان جمهور شريهان دايما مستنيها محدش بينساها ومحدش مش مستنيها".



وعلى صعيد أخر قدمت "شريهان" العديد من الاعمال الفنية منها الأسورة، قفص الحريم، مدام شلاطة، خلي بالك من عقلك، مين فينا الحرامي، درب اللبانه، ريا وسكينة، العذراء والشعر الأبيض، المتشردان، الخبز المر، قطة على نار، شارع السد، الجلاد و الحب، دعوني أعيش، وعادت الأيام، سر الغريبة، المعجزة، بلاغ للنائب العام، حسن ونعيمة.



وتوقفت "شريهان" عن الاعمال الفنية، وقررت اعتزال الفن بعد اصابتها بالسرطان، ولكنها تعافت منه وقد شاركت مؤخراً في مسرحية "كوكو شانيل" مع الفنانة انجي وجدان.