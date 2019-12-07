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أردوغان يواصل جرائمه ضد أقليات "الأرناؤوط – الإيغور" (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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أردوغان
أردوغان
جرجس ميلاد
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بثت قناة "اكسترا نيوز" تقريرا تلفزيونيا عن انتهاكات النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد الأقليات.

واختص التقرير الانتهاكات التركية بحق أقلية الألبان الأرناؤوط، التى يتجاوز عددهم 20 مليون نسمة، بينما يدعى النظام انهم لا يتجاوزون 10 ملايين فقط، و يتمركزون في مناطق ساحل البحر الأسود، وسياسيا ينطوي معظمهم تحت لواء المعارضة السياسية لأردوغان وحزبه.

وذكر التقرير، أن الألبان الأرناؤوط، يعانون من التهميش والإقصاء من قبل النظام التركي، ولكن اردوغان حاول التودد إليهم بعد انهيار شعبيته، ولكنهم لم يستجيبوا له.

كما تحدث التقرير عن الانتهاكات بحق أقلية "الإيغور"، الذى يتهمهم النظام التركي بالخيانة، ويضيق عليهم الخناق ويمنع عنهم الاحتياجات الاساسية، وممنوعين من العمل، طبقا لسياسات حزب "أردوغان" العدالة والتنمية المجحفة ضد الأقليات حتى لا يكون لهم صوت – حسب التقرير-.

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الكلمات المفتاحية

طيب اردوغان تركيا الأقليات

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