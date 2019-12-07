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موعد مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الوداد ضد صن داونز بث مباشر Wydad LIVE

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 إلى المغرب في التاسعة مساء لمتابعة مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 2


كورة اون لاين مشاهدة مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي بث مباشر، حيث يدخل الوداد المغربي المباراة بروح معنوية منخفضة عقب تعادله في الجولة الأولي امام نادي إتحاد الجزائر بهدف لكل منهما ويأمل في تحقيق الفوز علي صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل صن داونز المباراة بروح معنوية جيدة بعد تحقيق الفوز علي بترو أتلتيكو في الجولة الأولي بثلاثية نظيفة وقدم صن داونز الجنوب أفريقي مباراة قوية.


* من المتوقع أن يكون تشكيل الوداد كالتالى :-
حراسة المرمى: رضا التكناوتي
خط الدفاع: أيوب عملود- محمد نهيري- الشيخ كومارا- أشرف داري
خط الدفاع: ابراهيم النقاش- وليد الكرتي- بدر كادارين- بديع أووك
خط الهجوم: اسماعيل الحداد- أيوب الكعبي.


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sport HD 2 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الوداد ضد صن داونز على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 2
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الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم مباراة الوداد وصن داونز دوري أبطال أفريقيا

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