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موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون بث مباشر ManchestChelsea

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق إيفرتون نظيره فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ايفرتون في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وايفرتون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز :-

وكان قد أعلنت إدارة فريق إيفرتون عن رحيل ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة بنتيجة 5-2 من فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.


وحقق فريق تشيلسي فوزا هاما على فريق استون فيلا بالجولة الماضية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط.
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