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مفاجأت بالجملة في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لموجهة نظيره نادي مايوركا اليوم السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.


موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مبارة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق خليل البلوشي.


دوافع نادي برشلونة من مواجهة مايوركا

ويدخل نادي برشلونة مواجهة مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني وعينه على الفوز فقط ليظل محتفظا بصدارة ترتيب الدوري ويبتعد قليلا عن منافسه التقليدي ريال مدريد والمتساوي معه في عدد النقاط.


دوافع نادي مايوركا من مباراة برشلونة اليوم

بينما يرغب نادي مايوركا في تحقيق التعادل على الأقل مع نادي برشلونة في مواجهة اليوم ليحسن مركزه في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


تشكيل برشلونة المتوقع ضد مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدخل نادي برشلونة مباراة مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:


حراسة المرمة: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرثور

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي


تشكيل مايوركا المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

بينما من المتوقع أن يدخل نادي مايوركا مواجهة نادي برشلونة اليوم في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: مانولو رينا

خط الدفاع: فران جاميز - مارتن فالينت - أنطونيو رايلو - خوان ساستري
إدريسو بابا - سالفا سيفيا

خط الوسط: داني رودريجيز - أليكس فيباس - لاجو جونيور

خط الهجوم: أنتي بوديمير


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


بينما يتواجد نادي مايوركا في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.
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