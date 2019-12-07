حقيقة بيع "قها وإدفينا".. وتغيرات في السياسة مع قطر.. وحرب عالمية ثالثة.. أبرز أخبار توك شو الجمعة





وقال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.

"ترسانة الإسكندرية": مصر ثاني دولة في العالم تنتج الفرقاطات "جويند" (فيديو)

وقال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.

توقعت هيئة الأرصاد، أنه يسود، خلال يوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وأنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، مشيرًا إلى أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

