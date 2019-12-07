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حقيقة بيع "قها وإدفينا".. وتغيرات في السياسة مع قطر.. وحرب عالمية ثالثة.. أبرز أخبار توك شو الجمعة
السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
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جرجس ميلاد
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كتب: داليا حسين - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التموين" تكشف حقيقة بيع شركتي "قها" و"إدفينا"
كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، حقيقة ما تردد عن بيع شركتي قها وإدفينا، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة استراتيجية لتطوير من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن بينهم “قها وإدفينا”، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العاملة.
"ترسانة الإسكندرية": مصر ثاني دولة في العالم تنتج الفرقاطات "جويند" (فيديو)
وقال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.
"الآثار" توضح أهمية الاكتشاف الجديد في قرية "ميت رهينة" (فيديو)
كما علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، على تنقيب مواطن عن الآثار في منطقة ميت رهينة يقوده إلى كشف مهم، قائلًا: "لا يوجد عذر للتنقيب وهذه المنطقة تمثل مدينة منف أقدم مدينة في العالم"، مشيرًا إلى أن أهالي ميت رهينة يعلمون جيدا بوجد آثار.
وزير الخارجية: لا يوجد تغير في سياسة قطر.. ولكن الأمل موجود (فيديو)
فيما تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن التطورات في ملف العلاقات مع قطر، مشيرا إلى أن مصر تبحث عن الحلول لكل القضايا، وترغب في تكوين علاقات مشتركة تستند لتاريخ طويل، وعلاقات متبادلة.
وزيرة الصحة عن نظام التكليف: "مش قرآن.. وأي حاجة في مصلحة الطبيب هنعملها"
كما تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن نظام تكليف الأطباء، مشيرة إلى أنها التقت بوفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء، بحضور وفدًا من لجنة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة التكليف.
وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا
كما كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة الوزراة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
توفيق عكاشة: أتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة في هذه الفترة (فيديو)
توقع الإعلامي توفيق عكاشة، أن تقوم حرب عالمية ثالثة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن حلف الناتو أصيب بالشيخوخة الكبرى، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن أحد القادة العسكريين في فرنسا هو من قام بتأسيس حلف شمال الأطنطي وفي مقابل ذلك أسس الاتحاد السوفيتي حلف آخر.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"التموين" تكشف حقيقة بيع شركتي "قها" و"إدفينا"
كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، حقيقة ما تردد عن بيع شركتي قها وإدفينا، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة استراتيجية لتطوير من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن بينهم “قها وإدفينا”، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العاملة.
"ترسانة الإسكندرية": مصر ثاني دولة في العالم تنتج الفرقاطات "جويند" (فيديو)
وقال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.
"الآثار" توضح أهمية الاكتشاف الجديد في قرية "ميت رهينة" (فيديو)
كما علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، على تنقيب مواطن عن الآثار في منطقة ميت رهينة يقوده إلى كشف مهم، قائلًا: "لا يوجد عذر للتنقيب وهذه المنطقة تمثل مدينة منف أقدم مدينة في العالم"، مشيرًا إلى أن أهالي ميت رهينة يعلمون جيدا بوجد آثار.
وزير الخارجية: لا يوجد تغير في سياسة قطر.. ولكن الأمل موجود (فيديو)
فيما تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن التطورات في ملف العلاقات مع قطر، مشيرا إلى أن مصر تبحث عن الحلول لكل القضايا، وترغب في تكوين علاقات مشتركة تستند لتاريخ طويل، وعلاقات متبادلة.
وزيرة الصحة عن نظام التكليف: "مش قرآن.. وأي حاجة في مصلحة الطبيب هنعملها"
كما تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن نظام تكليف الأطباء، مشيرة إلى أنها التقت بوفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء، بحضور وفدًا من لجنة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة التكليف.
وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا
كما كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة الوزراة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
توفيق عكاشة: أتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة في هذه الفترة (فيديو)
توقع الإعلامي توفيق عكاشة، أن تقوم حرب عالمية ثالثة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن حلف الناتو أصيب بالشيخوخة الكبرى، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن أحد القادة العسكريين في فرنسا هو من قام بتأسيس حلف شمال الأطنطي وفي مقابل ذلك أسس الاتحاد السوفيتي حلف آخر.
توقعت هيئة الأرصاد، أنه يسود، خلال يوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وأنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، مشيرًا إلى أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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