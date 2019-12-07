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بورنموث ضد ليفربول.. إحصائيات محمد صلاح قبل و بعد اصابة الكاحل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب نادي بورنموث الدولي.


تعرف علي إحصائيات محمد صلاح قبل و بعد اصابة الكاحل قبل مباراة بورنموث ضد ليفربول بالبريميرليج :

كان لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تعرض لإصابة قوية في الكاحل أمام نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اديت لغيابه لمدة أسبوعين وعن معسكر منتخب مصر ومباراة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وعاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز مرة أخري لتجدد الاصابة في مباراة مانشستر سيتي ليجلس علي مقاعد البدلاء أمام نادي كريستال بالاس ونادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي إحصائيات محمد صلاح بالأرقام قل لمواجهة بورنموث ضد ليفربول :


‏محمد صلاح قبل الإصابة ضد ليستر شارك في 797 دقيقة واستطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع 3 آخرين بالإضافة إلي تسديدات على المرمى 12 مرة ومراوغات ناجحة 16 مرة.


بينما محمد صلاح بعد الإصابة شارك محمد صلاح فى 576 دقيقة واستطاع أن يسجل 3 أهداف وصناعة هدفين وتسديدات على المرمى 11 مرة وقام بعمل 13 مراوغات ناجحة.


تعرف علي موعد مباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب بورنموث الدولي.
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